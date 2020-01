Totalita sa vrátila - v poslaneckých kabátoch

Slýchali ste niekedy o tom, že by v totalite komunisti zakázali niekomu z radových obyvateľov vstup na svoj pozemok? A to po 16. rokoch užívania v súlade s právnymi normami štátu? Ja nie.



Časy sa zmenili, čo nerobili komunisti, to teraz robia VOLENÍ poslanci, v Prešove títo traja: Zuzana Tkačová, Daniela Mrouahová a Michal Džupin, dokopy Výbor mestskej časti č. 6.

Zuzana Tkáčová, predsedníčka prešovského Výboru mestskej časti č. 6 (Verejná stránka mesta Prešov)

Poslankyňa Daniela Mrouahová, členka výboru (Verejná stránka mesta Prešov)

Poslanec Michal Džupin, člen výboru (Verejná stránka mesta Prešov)

Na svojom januárovom sedení NEDOPORUČILI mestskému zastupiteľstvu Prešov schváliť moju úradom vynútenú Žiadosť o zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na môj pozemok, kde chcem vybudovať rodinný dom a Zmluva o prejazde cez cca 5 metrov široký mestský verejný pás má byť podmienkou na pokračovanie v zastavenom stavebnom konaní. Na schválenie čakám od augusta 2019. Projekt stavby expiruje. Takmer päť mesiacov poslanci VMČ č. 6 konali jalovo, aby nakoniec odporučili mestu dať môjmu projektu STOP! Predsedníčka výboru Z. Tkáčová uviedla "pádny" dôvod, ktorý tromfne aj ústavné normy o práve na vlastníctvo a jeho užívanie. Vraj, ak by som vchádzal alebo vychádzal autom na alebo z pozemku, mohlo by dôjsť k stretu s cyklistom na čerstvo vytýčenej cyklotrase na Sekčovskej ulici, vedúcej nielen, ale aj popred moju parcelu. Takže z totalitného rozhodnutia prešovského VMČ č. 6 som asi jediným rukojemníkom cyklotrasy na celom svete. Lebo to, že k stretu auta s cyklistom na tomto cyklo“chodníku“ môže dôjsť niekoľkotisíckrát denne pri vjazde alebo výjazde motorových vozidiel na alebo z priľahlých ulíc Federátov, Justičnej, Vansovej, Šoltésovej, Bernolákovej, Orechovej a z prícestných rodinných domov, to Z. Tkačovú ani D. Mrouahovú, ani M. Džupinu nezaujíma, ich interesuje iba to, čo ich a im podobných činovníkov mesta Prešov: hádzať mi polená pod nohy pri každom projekte, ktorý chcem na svojom pozemku realizovať od r. 2004. Keď som vyššie uvedeným argumentom Z. Tkačovej oponoval, usadila ma zdôvodnením, že VMČ č. 6 musel pri rozhodovaní akceptovať stanoviská odborných útvarov mesta Prešov. Pokladal som jej výhovorku za scestnú, lebo som nepredpokladal, že by niektorý z radničných Odborníkov klesol až tak hlboko, ale počkal som si na preštudovanie ňou uvedených stanovísk. Z nich vysvitlo, že Z. Tkačová suverénne klamala - ako človek opitý mocou a prekalkulovanou nepostihnuteľnosťou za svoje zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Pre občana, ktorý to číta a ktorému vskutku záleží na humánnom rozvoji našej spoločnosti a na dôstojnom živote každého jednotlivca každej generácie, prikladám obrazovú dokumentáciu situácie. Ktorá vypovedá o nehoráznych mocenských praktikách sekčovských poslancov. Takže totalitu tu máme opäť, aspoň v Prešove – je odetá do poslaneckých kabátov.



Rukolapné dôkazy totalitného konania VMČ č. 6, to, čo tisícky Sekčovčanov robiť môžu, ja nie.

Existuje spôsob, ako sa proti poslaneckej totalitnej zlovôli brániť? A potom – prečo vznikli a početnejú Kotlebovci...

Obr. 4. Prejazd z verejnej Sekčovskej ulice k obytným blokom na ul. Federátov - pretína mestský trávnatý pás, cyklotrasu, ďalší mestský trávnatý pás, verejný chodník a tretí mestský trávnatý pás. (Jozef Ivan)

Obr. 5. Prejazd z verejnej cesty Sekčovská na ul. Justičnú. Denne STOVKY áut prekrižujú tam aj späť všetky verejné plochy, včítane cyklotrasy a trávnatých pásov mestskej zelene. A nikomu neprekáža, ani Výboru mestskej časti č. 6 nie, že aj tu môže dôjsť k stretu cyklistu s autom a mnohonásobne častejšie, ako pri mojom vstupe na môj pozemok, kde je potenciál vchádzania a vychádzania na Sekčovskú ulicu rádovo nižší. (Foto: Jozef Ivan)

Obr. 6. Vjazd zo Sekčovskej ul. na ul. Vansovej a späť. Zas stovky áut, ako tu aj na všetkých ostatných prejazdoch (zo štyroch) aj nákladných, a zas pretínajú cyklotrasu i mestské verejné plochy. Nikomu to neprekáža, nikto nikoho neobmedzuje v užívaní z dôvodu, že môže dôjsť ku kolízii auta s cyklistom, len Výboru mestskej časti č. 6 kole očí, že ja chcem kontinuálne pokračovať po 16. rokoch užívania svojho vjazdu na svoj pozemok naďalej. A obmedzuje ma v tomto práve NEODPORÚČANÍM mestu schváliť mi ho. Nádherne demokratické! Už vidím, ako si Ing. Marián Kotleba mädlí ruky. (Foto: Jozef Ivan)

Obr. 7. Situácia obdobná ako na predchádzajúcich vjazdoch, aj čo sa týka početnosti prejazdov áut cez cyklotrasu a verejné plochy mesta. Ani tu nemá nikto problém s užívaním statusu quo územia všetkými obyvateľmi bez rozdielu... Ani poslanci VMČ č. 6. Prečo asi? (Foto: Jozef Ivan)

Obr. 8. Vjazd na môj pozemok. Z tej istej verejnej komunikácie Sekčovská, z ktorej po predchádzajúcich prejazdoch premávajú stovky až tisícky áut denne, a VMČ č. 6 s tým nemá problém, nikomu to nezakazuje, na to má kultivovaná spoločnosť dopravné značenie, mne moje právo na vstup z komunikácie poslanci výboru Tkáčová, Mrouahová a Džupin nedovoľujú!!! To úroveň poslaneckého vedomia a svedomia. Pozerám do kalendára, či sa náhodou nepíše rok 1500. (Foto: Jozef Ivan)

Obr. 9. Vjazd z verejnej Sekčovskej ul.: vpravo na môj pozemok, vľavo k domu najbližšieho suseda a na Orechovú ul. tiež k rodinným domom. Popred naše vchody a vjazdy je bielou čiarou na okraji cesty vyznačená cca meter široká cyklotrasa, ktorá vedie pozdĺž celej ulice, ako dokumentujú priložené fotografie. Tisíce obyvateľov menovaných ulíc odbočenie zo Sekčovskej desiatky rokov nerušene využíva, po vytvorení cyklotrasy tak isto, iba ja na to právo nemám - podľa prešovských poslancov Zuzany Tkáčovej, Daniely Mrouahovej a Michala Džupinu. Ich logický argument? Mohlo by dôjsť k ohrozeniu cyklistu. Na ostatných prejazdoch toto podľa nich nehrozí... Preto z ostatných užívateľov rukojemníkov cyklotrasy nerobia. To sme si zvoli mestských zákonodarcov. (Foto: Jozef Ivan)