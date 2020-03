Koronavírus, disciplína a domáca lekáreň

V The Independent/Oliver O"Connell som večer prečítal (voľný preklad): Koronavírus: Čo sa stane, keď sa z neho vyliečite?

Aj keď počet prípadov v Európe a Severnej Amerike dramaticky stúpa, v niekoľkých ázijských krajinách Koronavírus dosiahol vrchol a objavuje sa prvý výskum jeho dlhodobých účinkov.

Ako dlho môže Koronavírus žiť v našom tele?

Štúdia lekárskeho denníka The Lancet poskytuje triezvu odpoveď. Uvádza sa v ňom, že pacienti s koronavírusmi si môžu udržať patogén v dýchacích cestách až po dobu 37 dní, čo znamená, že mohli zostať infekční po mnoho týždňov.

Vzhľadom na to, že súčasné karanténne obdobie sa odporúča ako 14 dní, môžu pacienti zostať nákazliví dlho potom, čo príznaky zmiznú, a nevedomky vírus šíria ďalej.

Môžeme vírus Korona získať znova?

Existujú ojedinelé správy o tom, že sa ľudia zrejme znovu infikujú Koronavírusom. Údaje od zdravotníckych úradníkov v čínskej provincii Guangdong uviedli, že u 14 percent ľudí, ktorí sa zotavili, potom znova testovali pozitívne výsledky.

Koncom februára Reuters informovali o žene v japonskej Osake, ktorú tiež pozitívne testovali po zotavení z predchádzajúcej infekcie. Podobný prípad bol zaznamenaný v Južnej Kórei.

Môžu však existovať aj iné vysvetlenia ako reinfekcia. Je možné, že vírus zostane nečinný po počiatočnom záchvate choroby s minimálnymi príznakmi, skôr ako napadne pľúca. Alebo -vždy existuje ľudská chyba, ako napríklad nepresné testovanie alebo predčasné prepustenie pacientov.

Typicky, keď je vírusová infekcia porazená imunitným systémom tela, telo vie, ako ju znova poraziť – ľudia sú imúnni. Výnimkou by bolo, ak je pacient nejakým spôsobom imunodeficitný.

Anthony Fauci, riaditeľ Národného ústavu pre alergiu a infekčné choroby, vo štvrtok uviedol: „Formálne sme to nepreukázali, je však veľmi pravdepodobné, že tomu tak je. Pretože ak to bude fungovať ako akýkoľvek iný vírus, po tom, čo sa uzdravíte, nebudete znova infikovaní. “

Aké sú trvalé účinky, ak sa zotavíte?

Hongkonský nemocničný úrad študoval prvú vlnu pacientov, ktorí sa zotavili z potvrdených prípadov vírusu. Mesto malo 131 prípadov a tri úmrtia a celkovo bolo prepustených 74 ľudí.

Doktorka Owen Tsang Tak-jin, lekárska riaditeľka úradu pre infekčné choroby v nemocnici princeznej Margaret v Kwai Chung uviedla, že lekári už videli približne tucet prepustených pacientov v následných stretnutiach. Dvaja až traja neboli schopní robiť veci tak, ako to bolo v minulosti, píše sa v správe The South China Morning Post.

"Sú dýchaviční, ak kráčajú o niečo rýchlejšie," uviedla Dr. Tsang na tlačovej konferencii vo štvrtok. "Niektorí pacienti môžu mať približne 20 až 30 percentný pokles pľúcnych funkcií [po zotavení]."

Pacienti sa teraz podrobia testom, aby sa zistilo, koľko pľúcnych funkcií mali, a fyzioterapiu a kardiovaskulárne cvičenia by tiež mali podstúpiť, aby posilnili svoje pľúca.

Skeny naznačujú, že pľúca sú poškodenými orgánmi, ale zatiaľ nebolo jasné, či by to neskôr mohlo viesť ku komplikáciám, ako je napríklad pľúcna fibróza. Toľko z článku.

SEBADISCIPLÍNA, DOMÁCA LEKÁREŇ A ZRUČNOSTI

Evidujem, že niektorým ľuďom lezie na nervy časté informovanie o priebehu pandémie. Ale – zažívame niečo, o čom sme pred „pár dňami“ ani nesnívali, preto kým Carovnu (môj novotvar) vírus nezdoláme, osvety nie je dosť, a aj keď niektorých irituje, omnoho početnejšie masy ju vítajú. Preto v dobrej viere uvádzam aj nasledujúce informácie. Nemám ich overené/potvrdené, ale zachytil som ich aj vo svetových médiách a pripadajú mi potenciálne užitočné:

"... ak má niekto nádchu počas prechladnutia, nedá sa usúdiť, že ide o koronavírusovú pneumóniu nového typu. Lebo koronavírusová pneumónia je suchý kašeľ bez výtoku z nosa, je to najjednoduchší spôsob, ako ju identifikovať. Vírus nie je odolný voči teplu a v prostredí s teplotou 26 - 27 stupňov uhynie. Preto pite veľa horúcej vody, aby ste sa nenakazili. Z Talianska mám sprostredkovanú informáciu, že rúška na tvári sú ako preventívne opatrenie nevyhnutné, a pitie zázvorového čaju v hustejších (oni uvádzajú 15-minútových) intervaloch tiež. Pokiaľ si udržiavate telo v teple, jete viac zázvoru a viac sa hýbete, vírusom sa nenakazíte. Ak máte vysokú horúčku, prikryte sa prikrývkou a pite zázvorovú polievku, aby ste zvýšili tepelnú energiu tela bez toho, aby ste potrebovali vakcínu. Jesť viac zázvoru, cesnakového korenia a korenia, môže byť riešením. Z osobných skúsenosti dodávam, že aj čili v potrave vnútro organizmu doslova rozpaľuje. Jedzte menej sladké, kyslé a slané a nechoďte do oblastí s chladným počasím. Po vystavení slnku vírus úplne zmizne; teplo že vysuší, zničí jeho membránu. Každý to môže zdieľať a pomáhať jeden druhému“

Počas pandémie je každá dobrá informácia dobrá, aj keď opatrnosti pri nakladaní s nimi nie je nikdy dosť. Predvčerom, 13. marca som na svojom FB profile uverejnil, myslím, ďalšie užitočné informácie: Vírus Corona prežije vo vzduchu 30 min., mimo organizmus 24 hodín. Zakrátko som vygúglil, že vírus zostane aktívny v aerosoli do 3 hodín, na medi do 4, na kartóne do 24 hodín, na plastoch a nereze do 2-3 dní. Stráňme sa týchto materiálov, ak to nejde, dezinfikujme ich.

A dodám ešte toto: Mnohí nevidia, ako sa vírus pomaly plazí do všetkých oblastí, kde je pohyb ľudí. Dôkazom je aj opak: Napríklad v jednom horskom talianskom zariadení vzdialenom od ruchu sveta vírus dovčera nezaznamenali, napriek tomu si sami vyrábajú rúška na tvár. Vírus prežíva vo vzduchu vraj cca 30 min., asi je zmysluplné mať na pamäti, že nielen vietor, ale už prúdenie vzduchu ho môže prenášať na väčšie vzdialenosti... A u nás (aj v Prešove) vidím množstvo ľudí bez ochrany tváre!!! Mali by sme si navyknúť na pragmatickú prax – priateľsky sa navzájom upozorňovať na škodlivé správanie, a to nielen v tomto exponovanom čase... Je poľutovaniahodné, ak nás premiér Pellegrini musí verejne napomenúť, aby sme sa nehanbili používať rúška. To, že nie sú, je kapitola na iný príspevok. Ale dajú sa vyrobiť aj doma. Ak chceme čím skôr zas normálne žiť, zdieľajme. Ďakujem ostatným autorom za užitočné informácie.