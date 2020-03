Rada ako liek

Užitočné celému svetu. Pred chvíľou som článok dočítal v súkromnej pošte. Je síce z utorka 17. 3. 2020, no maximálne aktuálny, preto stojí za prečítanie. Čo pomáha proti Koronavírusu? Zdravý rozum a dobrá imunita.

Autora článku som nenašiel, rady ponúkam ako cudzí materiál, text som iba upravil graficky, štylisticky a gramaticky.

„S Koronavírusom sa nakoniec stretne úplne každý.

O tom, či ochorie alebo nie, rozhodne realita: akú veľkú dávku vírusu dostane, v akej kondícii bude vírus a v akej kondícii bude človek.



Naším cieľom je, stretnutie s vírusom oddialiť čo najviac, postarať sa, aby Koronavírus bol čo najslabší a naopak – aby vlastná kondícia bola čo najlepšia.

Najprv sa zamyslime nad šírením vírusu: chorý človek ho vykašliava do vzduchu, na svoje ruky a veci okolo seba. Pre vírus je úplne ideálna situácia, keď ho niekto vdýchne. Druhý najefektívnejší spôsob nákazy je, že sa vírus dostane na ruky a potom cez sliznice do tela. Najhorší spôsob pre vírus je, že sa mu nepodarí nikde zachytiť, spadne na zem a potom musí čakať, kým sa prilepí niekomu na topánky alebo ho vietor rozfúka spolu s prachom.



Dôležité je, že čím dlhšia je cesta vírusu, tým je slabší. Vo vonkajšom prostredí postupne degraduje až nakoniec stratí schopnosť vyvolávať chorobu. Najviac mu škodí slnečné svetlo, vlhkosť a teplo. Paradoxne najkratšiu životnosť zvyknú mať vírusy uchytené na rukách človeka (sú to minúty), najdlhšie vydržia na hladkých chladných povrchoch, ako sú kľučky dverí, alebo steny výťahu (aj niekoľko dní).

Ak sa stretneme s dostatočne oslabeným vírusom, funguje už viac ako očkovanie než ako infekcia, a to je to najlepšie, čo sa nám môže stať.



Najpravdepodobnejšie spôsoby, ako sa k vírusu dostaneme, sú:



1. príde k nám na návštevu chorý človek a zamorí nám celý byt

2. vonku v meste alebo obchode stretnem chorého človeka a dostanem to priamo od neho

3. prinesieme si ho sami zvonku bez priameho kontaktu s chorým (chytíme sa kľučky na dverách do obchodu, vchodových dverí, vezieme sa výťahom!!!, prinesieme si ho na topánkach)

4. prifúkne nám ho vietor (to je to najlepšie, čo sa môže prihodiť)



Vírus, ktorý sa k nám dostane 1. a 2. spôsobom

je vo vysokej koncentrácii a životaschopnosti a znamená veľmi vysokú šancu na vznik choroby.

Ak sa k nám vírus dostane 3. spôsobom a v nižšej koncentrácii, je pravdepodobne zostarnutý. Záleží na tom, ako dlho mu trvalo, kým sa k nám dostal a koľko prekážok musel prekonať.

V 4. prípade je koncentrácia vírusu nízka, má za sebou dlhú cestu vo vonkajšom prostredí a ak naňho svietilo aj slnko, je prakticky neškodný.



Keďže najhorší spôsob je 1. a 2.,

je potrebné im zabrániť všetkými možnosťami; na to slúži karanténa.

V 3. prípade je potrebné vírusu skomplikovať cestu najviac, ako sa dá. Dôležité je rozmýšľať a brániť sa efektívne. Nemám nič proti umývaniu si rúk po príchode domov. Ale hlavne tí, ktorí bývame v bytových domoch, sme najviac ohrození na chodbách vlastného domu. Príliš nezáleží na tom, že sa nestretávame so susedmi, keď všetci chytajú tú istú kľučku na vchodových dverách, a najmä sa vezú tým istým výťahom. Vo výťahu je málo vzduchu, žiadne vetranie a každý v ňom cestuje desiatky sekúnd. Je to podobne nebezpečné miesto ako lietadlo; našťastie sa v ňom strieda oveľa menej ľudí. Niekto z nich však skôr či neskôr vírus prinesie.



Spoločné priestory domu

sú to najvhodnejšie miesto, kde môžeme spoločne bojovať proti šíreniu vírusu. Pravidelné dezinfikovanie kľučiek na dverách a výťahovej kabíny chráni všetkých obyvateľov. A je veľmi rozumné predpokladať, že keď ochorie jeden sused, nainfikujeme sa takmer všetci vo vchode, pravdepodobne ešte skôr, než dotyčný zistí že je chorý.



Nakoniec sa dostávame k poslednému

– štvrtému spôsobu možnej nákazy. Keďže každý človek sa s vírusom skôr alebo neskôr stretne, je dôležité zariadiť, aby sa to stalo práve takto. Dostať sa k oslabenému vírusu v nízkej koncentrácii vlastne znamená, že človek sa očkuje a získava odolnosť proti chorobe. Keď bude dostatočne veľa ľudí dostatočne odolných, choroba stráca možnosť sa ďalej šíriť a postupne zanikne.



Aké sú teda odporúčania?

I. Bojovať proti vírusu tam, kde je to najúčinnejšie a to sú spoločné priestory vlastného domu, hlavne kľučky na dverách a výťah.

II. Urobiť všetko pre posilnenie vlastného zdravia. Normálne športovať vonku na čerstvom vzduchu, čím ďalej od ostatných. Prechádzky lesom, cyklistika, behanie v prírode. Vyhýbať sa blízkemu stretnutiu s ostatnými športovcami.

III. Doma vetrať, vetrať a vetrať, hlavne za pekného počasia! Pustiť si do bytu čerstvý vzduch a slnko! Keď je tu koronavírus neznamená to, že ostatné choroby majú prestávku. Práve naopak, všetky ostatné pliagy využijú príležitosť a zaútočia pri každej príležitosti, ktorú dostanú.“ Toľko z užitočných rád, rovnajúcich sa lieku.

Dopĺňam: Mnohí z okien blokov namietame, že veľa obyvateľov mladších ročníkov vstupuje do vchodov bez ochrany tváre a do bytu cestujú výťahmi. Je úplne namieste a samozrejme, aby sme ich na to hlasno upozorňovali. Nosiť rúško je v období vírusových karantén dobrý mrav.