Prevencia a liečenie koronavírusu – „Cesnaková voda“

Dnes je doba (okrem iného aj) ako stvorená na písanie... Nielen množstvo prístupných informačných platforiem túto v záľahe prípadov grafomanskú činnosť podporuje. Nadbieha jej aj "chaos" plynúci z globalizačného prelínania sa

procesov, dejov, postojov k ním ..., a samozrejme (chce sa mi veriť, že) aj ľudomilná snaha posúvať si medzi sebou užitočné informácie. Lebo nech už si tú prepožičanú planétku devastujeme ako barbari posvätné chrámy v záujme ešte posvätnejšej ekonomickej prosperity a nie zveľaďujeme pre pokojnejšie duchovné bytie, vychutnávanie si života aj z dôvodu prajnosti potomkom i budúcim generáciám, ako by sa od ĽUDÍ očakávalo, predsa len, keď napr. práve neprispievame odhodeným kusom plastu do tých 8 miliónov ton odpadu, ktorý ročne skončí v moriach, sme celkom príjemné a žičlivé bytosti.

Áno, zas som teda podľahol vyššie uvedeným faktorom, možno podľa niektorých aj motívu a zdieľam bez väčších úprav článok, ktorý pokladám za užitočný, lebo svet a denný režim kultivovaných ľudí si predstavujem diametrálne odlišný od toho súčasného, ku ktorému, myslím, nemuselo dôjsť. Pokojne sa mi vysmejte alebo sa, ktorí ako, pridajte k môjmu výsmechu, ale hlavne - bráňme, ako vieme, ďalším Covidovým a iným patogénnym obetiam.

Ak sú nasledujúce riadky podľa kvalifikovanejších expertov hoax, nech mi článok láskavo prepáčia, ale v prípadnej diskusii pristúpim k téme "odbornosť" naostro, v zmysle čo nevidieť kultovej výzvy - "Poďme do nich!", teta veda.

Dr. Šuchrat Chalilov, kandidát lekárskych vied, Taškent 21.03.2020, hovorí:

Hlavné nebezpečenstvo vírusu COVID-19 spočíva v tom, že primárne ovplyvňuje imunitný systém a až potom, na druhom mieste, postihuje pľúcne tkanivo. Časové oneskorenie medzi týmito dvoma vlnami útoku je presne to, čo nazývame „inkubačná doba“. Priznám sa, túto špecifikáciu som tak stručne a výstižne povedanú ešte nepočul.

"Často sme hovorili také slová ako „silná“ alebo „slabá“ imunita. Bežní ľudia si však takmer úplne neuvedomujú, o čo ide. Navyše, väčšina lekárov si veľmi zle uvedomuje štruktúru imunitného systému a funkčnosť jeho jednotlivých častí. Viac informácií nájdete tu (1) *." Zaujímavý, nie často prezentovaný pohľad na kolegov, no zdravie je poklad najväčší, neoplatí sa vidieť vecí okolo neho fiktívne.

"Pokúsim sa vysvetliť mechanizmus účinku vírusu COVID-19 na ľudský organizmus čo najjednoduchším a najprístupnejším spôsobom.

80 % celého imunitného systému je koncentrovaných v slizniciach a submukóznych vrstvách tenkého čreva vo forme lymfoidného tkaniva a jeho akumulácii – Peyerových plakoch. Lymfoidné tkanivo produkuje protilátky (lymfocyty T-, B-, G-, atď.), Ako aj rôzne typy imunoglobulínov.

Protilátky prechádzajú lymfatickým systémom do dolnej dutej žily, do srdca a po prechode do pľúcneho obehu vstupujú do pľúcneho obehu a sú prenášané do celého organizmu. Posilňuje sa tým imunita tkaniva vrátane imunitného tkaniva pľúc.

COVID-19, ktorý sa mieša s jedlom počas jedla, vstupuje do čriev a začína ničiť lymfoidné tkanivo. Výsledkom je, že postihnuté lymfoidné tkanivo prestane produkovať lymfocyty a imunoglobulíny. Imunitný systém sa týmto spôsobom ničí a výsledkom je výrazné oslabenie imunity tkaniva v pľúcach."

Nezdá sa vám, že je to trošku iná káva, než toto?: Pod vplyvom doterajších informácií z kompetentného prostredia bolo asi všeobecne známe, že vírus sa nesmie dostať do nosa, očných spojoviek a kožných trhlín, odkiaľ má sliznicou ľahkú cestu do pľúc, ktoré devastuje. S jeho vstupom do žalúdka si vraj žalúdočné kyseliny ľahko poradia. Podľa predchádzajúceho odseku Dr. Šuchrat Chalilova teda neporadia. Záškodník nám najprv devastuje/vypína imunitu. Som zvedavý, čo prinesú ďalšie názory.

"Od tejto chvíle začína druhá vlna útoku koronavírusu na nechránené pľúcne tkanivo, ktoré sa prejavuje ťažkou pneumóniou, ktorá môže končiť smrťou. V súčasnosti sú všetky protiepidemické opatrenia zamerané na prevenciu koronavírusu v pľúcach, čo je v zásade mimoriadne nákladné a prakticky neúčinné. Všetky terapeutické opatrenia sú zamerané iba na boj proti komplikáciám vo forme zápalu pľúc."

Ak je to pravda, tak pre medicínu našej éry ešte stále viac-menej príznačné, liečenie parciálnych dôsledkov, jednotlivých prejavov, nie príčin. Chválim premiéra Igora Matoviča za nedávnu vetu, parafrázujem: Nie liečiť, ale vyliečiť... To by malo byť zmyslom nášho zdravotníctva. Tu predpokladám oponentúru.

"Malo by byť zrejmé, že COVID-19 je hrozbou na mnoho rokov a desaťročí. Dnes máme iba prvú vlnu pandémie. A bude veľa takýchto vĺn. Okrem toho sú všetky preventívne a terapeutické opatrenia zamerané na koronavírus lokalizovaný v pľúcach, zatiaľ čo žiadny účinok na koronavírus lokalizovaný v čreve sa nevykonáva. Inými slovami, „vozík je umiestnený pred koňom“.

Tu sa núka viac otázok. Dobre by bolo vedieť, prečo je Covid-19 hrozbou až na desaťročia, prečo nie, povedzme na rok, dva, prečo nie navždy, či veda vedela, že taký milý návštevník sa môže pritrafiť, a ak to vedela, prečo nevykonala patričné opatrenia... Pohoda globálnej ekonomiky za to nestála? Predsa ona príslušnú a nielen príslušnú vedu dotuje. Z dvoch generálnych teórií o pôvode Covidu-19 zatiaľ má navrch tá, ktorá vraví, že vírus pochádza z podkovovitého netopiera, ktorý sa opovážil preskočiť na ľudský prepravný prostriedok v čínskom Wuchane, konkrétne na mokrom trhu. Tu len podotázka: nie je to už príležitosť pre medzinárodné právo? Ak by o miliontinu menší problém spôsobil ktorýkoľvek vodič dopravného prostriedku, problém s právom by určite mal. O tom, že vírus laboratórne počatý ani upravovaný nebol, svedčia aj niektoré americké autority, ba aj populárna molekulárna biologička Soňa Peková, ktorej, ak to môžem svojsky vyjadriť, sa niektoré vlastnosti vírusu nepozdávajú. Americký prezident Donald Trump a jeho štátny tajomník Mike Pompeo zas vinia Čínu za únik vírusu z ich laboratória. Verzia o umelom pôvode Corona vírusu sa zatiaľ javí skôr ako konšpiračná, ale najnovšie informácie jej tak trochu nahrávajú. Niekoľkí jedinci s ním vraj prišli do styku ešte pred čínskym vypuknutím infekcie... Mám s tým osobnú skúsenosť. Bude nesporne zaujímavé sledovať posilňovanie alebo oslabovanie tejto teórie. Pristaviť by sme sa mali aj pri vlnách nástupu Korona vírusu. Druhá že bude nebezpečnejšia. Prečo by taká mala byť? Na počiatku bol zrejme jeden guľatý jedinec. Za vyše štyri mesiace obehol celý svet, napadol 3.669.747 ľudí a skolil 253 169 pacientov. Podľa mňa tiež vraj, pretože štatistiky - koľkí z nich boli zdolaní ním a koľkí s jeho pomocou, sa akosi veľmi neobjavujú. Rovnako tak ani liečivá, ktorými bolo 1.210.591 pacientov vyliečených. Aj preto publikujem tento článok. To znamená, že takmer všetok postihnutý svet nastavil vírusu takpovediac vlnolamy vo forme opatrení, ktoré ho oprávňujú na základe racionálneho zváženia a zodpovedného rozhodnutia expertov opatrenia zjemniť, minimalizovať - v záujme ekonomiky... Celý svet má omnoho viac a spoľahlivejších informácií o agresorovi , než mal na začiatku jeho dobíjania sveta. Stále testuje, testovať môže a nositeľov vírusu oddeľovať od zdravej populácie... Tak prečo by mala byť ďalšia vlna nebezpečnejšia? Navyše prídu letné teploty, čo vraj Covid -19 veľmi nemusí. Nepokračujem, mám toho ešte veľa a článkom nechcem vyčerpať.

"Existuje mnoho prírodných produktov, ktoré majú nielen baktericídne vlastnosti, ale tiež priamo ovplyvňujú vírusy a zabíjajú ich. Najúčinnejším v tomto ohľade je cesnak a ak pijete 2/3 šálky *** vodného extraktu cesnaku denne, okamžite vstúpi do tenkého čreva a okamžite začne zabíjať COVID-19. Pritom sa dosahujú tieto účinky:

– „Usmrtený“ COVID-19 prestáva ničiť lymfoidné tkanivo tenkého čreva. Výsledkom je, že lymfoidné tkanivo naďalej správne funguje – t.j. produkuje protilátky a imunoglobulíny;

– Poškodený imunitný systém sa rýchlo obnovuje a posilňuje, čo vedie k významnému zvýšeniu imunity pľúcneho tkaniva. Pre COVID-19, ale aj pre mikróby (stafylokok atď.) a huby, ktoré tiež predstavujú významné nebezpečenstvo pri výskyte pneumónie koronavírusu, vzniká neprekonateľná bariéra;

– V tenkom čreve sa odohráva veľmi zaujímavý reťazec udalostí pod vplyvom „cesnakovej vody“. „Zabitý“ a oslabený vplyvom „cesnakovej vody“ COVID-19 nie je nič iné ako prírodná vakcína, ktorá sa prirodzene vytvára v ľudskom organizme.

Ako je známe, vytvorenie umelej vakcíny vyžaduje prítomnosť super vybaveného a veľmi drahého laboratória a prácu vysokokvalifikovaného personálu. Práce na vytvorení umelej vakcíny trvajú 6 až 9 mesiacov a na priemyselnú výrobu sú potrebné obrovské náklady a čas.

Po užití „cesnakovej vody“ sa v tenkom čreve po 30 – 40 minútach vytvorí prírodná vakcína a je úplne zadarmo;

– Prírodná vakcína začína aktívne vytvárať špecifickú imunitu proti COVID-19.

Reťazec deštruktívnych patologických udalostí v ľudskom organizme spôsobený COVID-19 je teda na začiatku prerušený a zničený a nemá žiadne pokračovanie. Organizmus tým najprirodzenejším spôsobom bojuje proti COVID-19 a poráža ho. V tomto prípade sú úplne vylúčené núdzové a stresové režimy boja zo strany organizmu a pôsobí proti vírusu plánovaným spôsobom. V dôsledku toho sa objavujúca sa epidémia zastaví v priebehu niekoľkých dní.

Príjem „cesnakovej vody“ ako protiepidemického protokolu je možné uplatniť v rámci jedného dňa v celej krajine medzi celou populáciou. Základný patogénny morfologický substrát úplne zmizne za jeden až dva dni.

Spôsob prípravy cesnakovej vody je veľmi jednoduchý.

1. Jeden (!) očistený strúčik cesnaku sa rozreže na polovicu v priečnom smere, vloží sa do porcelánového ** litrového čajníka a zaleje sa vodou izbovej teploty. Robí sa to ráno.

2. Večer je „cesnaková voda“ pripravená na použitie. Je potrebné užívať 2/3 poháre 3-4 hodiny po poslednom jedle, v noci, pred spaním.

3. Nasledujúci deň zopakujte postup prípravy „cesnakovej vody“ s čerstvým strúčikom cesnaku.

4. Pokračujte jeden mesiac. Počas tejto doby sa vytvorí špecifická imunita proti COVID-19.

——————————————————————————————————————————

* 1. Р. М. Хаитов, Б. В. Пинегин. Особенности организации и функционирования иммунной системы желудочно-кишечного тракта и заболевания, связанные с нарушениями ее функционирования (лекция).

** Najdôležitejšie je, že slnečné žiarenie sa nesmie dostať k roztoku. Z tohto hľadiska je porcelánová čajová kanvica veľmi výhodná. Môže sa použiť tiež sklenená nádoba, je potrebné, aby riad bol vyrobený z neutrálneho materiálu.

*** Pohár – 200 gramov.

Pripomienky lekára. Neexistujú priame kontraindikácie. Sú iba relatívne. Napríklad peptický vred dvanástnika, gastritída v štádiách exacerbácie, duodenitída. Ale aj v týchto prípadoch môžete použiť „cesnakovú vodu“, iba je potrebné po 10 – 15 minútach užiť liek Almagel (ktorý títo pacienti už užívajú v akútnom štádiu). V prípade hypokyselinovej gastritídy – nemusíte nič brať, použite „cesnakovú vodu“ podľa odporúčaní.

Pravdepodobne bude v októbri a novembri druhá vlna pandémie. Je vhodné opakovať mesačný kurz v septembri. Je pravdepodobné, že druhá vlna bude prebiehať ťažšie ako prvá. Preto je potrebný mesačný kurz v auguste – septembri a rovnaký mesačný kurz v mesiaci február – marec.

Dr. Chalilov Šuchrat Abdužalilovič – promoval na lekárskej fakulte TašMI v roku 1976, Ph.D. med vied obhajoba dizertačnej práce v roku 1986.

Téma je tak rozsiahla, že by v pochybnostiach, porovnávaniach a otázkach bolo možné pokračovať, avšak podstatné - dúfam, bolo povedané. Na zdravie s cesnakovou vodou, priatelia! Jedným ťahom Váš Jozef Ivan