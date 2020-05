Ako primäť Boha ku káravému úsmevu

Relaxačná sci-fi mikropoviedka o možnej každodennej “reinkarnácii.” Bola raz donedávna stará záhradná plastová nádoba. Hoci mala za sebou svoje poctivo odslúžené roky, v bielom šate vyzerala stále mlado, ako táto jej sestra:

(Foto Jozef Ivan)

Mráz poslednej zimy však nešťastníci siahol na zdravie, telo jej zvráskavelo prasklinami, ladnosť oblých tvarov ženského rodu stratila čaro svojej hladkej príťažlivosti. Pritom vedľa nej na dotyk stojaca sestra - očividne jednovaječná dvojička, navyše tiež do polovice naplnená vodou, mrazu záhadne odolala; bolo by totiž naivné si myslieť, že sa nepokúšal aj o ňu. Mužský rod je “niekedy” nevyberavo mrazivý ku všetkému; konfrontujte so štatistikou svojej pamäti.

Vzal som chladom zneuctenú do “náručia,” poďakoval jej za dobré služby, ako zvyknem každej veci, ktorú vyraďujem, a niesol som ju nie veľmi rozhodným krokom záhradou, preč od sestry, že, reku, do odpadu. Zrazu sa mi zazdal tichý prosebný plastový hlas: “Neodlučuj nás od seba, prosím, chcem zostať s ňou, alebo aspoň blízko nej a tebe byť ešte dajako osožná, prosím!”

Východ slnka (Foto Jozef Ivan)

Položil som ju, nefunkčnú plastovú kanistru do trávy, zamyslene, lebo len pár krokov od kontajnera, truhly doslúžilých vecí, v ktorej ich v tonách odvážame na skládkové cintoríny. Niekoľko dní ma neoslovilo žiadne riešenie, iba vyčítavé svedomie, že ju držím v neistote, či bude pochovaná alebo - dajako zázračne reinkarnovaná. Začal som špekulovať, aktívne, čo zmysluplné a či vôbec dačo užitočné z nej ešte možno vytvoriť (?...).

Napokon som vzal flexku, popraskané boky valcovej nádoby zredukoval, ako sa len dalo, aby nestratila aspoň náznak pôvodného vzhľadu a účelu, upravil jej celý trup a napájadlo pre vtáky, ..., v horúcom suchom lete bolo na svete.

(Foto Silvia Gašičová)

(Foto Jozef Ivan)

Zavesil som ju vytešenú na orech, neďaleko jej zdravej, plne funkčnej sestry, aby na seba dobre videli a mohli sa počas dlhých denných i nočných hodín rozprávať pri svojej práci ako doposiaľ.

(Foto Jozef Ivan)

Témy rozhovorov im spestrejú, prinajmenšom o dojmy zo služby vtákom, motýľom, včielkam, čmeliakom, hmyzu, o pohľade na svet z výšky, o pocitoch zo stredného rodu v duši nového tela... Počul som jej tiché “ďakujem,” výčitky prestali hrýzť, nadobro zmizli, vystriedal ich dobrý pocit užitočnosti.

Pri podvečernom pohľade na pretrhnutú a znova spojenú niť párového šťastia dvoch plastových sestier nevdojak v duchu tiež ďakujem - Bohu, za vnuknutie, ako mrazom zničenú nádobu nechať ešte žiť a so svojimi blízkymi slúžiť životu.

Západ slnka (Foto Jozef Ivan)

Súčasne sa ho pýtam, či aj nám ľuďom dáva túto možnosť…, tešiť sa z navrátenia do bytia, z oblohy, východu i západu slnka, z úsmevov, šťastia a objatí blízkych… A Stvoriteľ odpovedá, zvyčajne, škoda len(?), že zas a stále v nejasných, tajomných náznakoch... Možno aj s neviditeľným káravým, no láskavým úsmevom všemohúceho, že čo som to ja za provokatéra, čo si o sebe myslím, že ja Nič sa vypnem k “reinkarnácii” plastovej bytosti a On, Boh by azda za mnou zaostal v renovácii ľudských duší?!

Tak posúďte, prosím, či umárať kohokoľvek alebo seba samého dačím, byť k sebe zlí sa oplatí a sluší? Či nie je lepšie zdobiť svet dobrým skutkom? : - )