Vedomostné zbrane proti KORONE

Slovensko je už celé červené; čo sa nepodarilo elitám bývalého režimu, to, zdá sa, hravo zvláda “neviditeľný” nebunkový a ešte k tomu vnútrobunkovo zalezený parazit. Super (politická) schopnosť!

Strachu z neho (ako z každej totality) aj chaosu okolo neho oprávnene celosvetovo pribúda. Oprávnene? Lebo sú aj oponenti. Covid-19 (infekcia - choroba) je pre mnohých odborníkov aj zvláštna = jej parazitický pán vyvolávateľ javí podľa nich známky umelosti... (Sú aj umelé totality?)

Jeden z mnohých dokladov

Zdroj obrázka s okolitým textom: Hlavné správy

Oponentské názory na koronavírus SARS-CoV-2 a na pripravovanú vakcináciu sa ozývajú čoraz častejšie a pobúrenejšie. Množstvo ľudí sa sťažuje, že nevie, čomu a komu veriť. Hm...

Téma by zniesla aj viac irónie a satiry, no ľudský orgán (chránený chromou imunitou), ktorý vírus neodškriepiteľne zasahuje devastačne, je vyššie nad bránicou príjemne a pozitívne stimulovateľnou smiechom. Z Covidu-19 nie je do smiechu ani osobnej ekonomike, tobôž nie fyzickému a duševnému zdraviu. Pľúca máme len jedny (smiech pomáha aj im, zaraďme pre nich terapiu i ním). Bez výnimky ich chceme mať zdravé.

Oprávnene a prirodzene sa kritická časť sveta frekventovane čuduje, prečo mediálne programové rady nespájajú vo svojich najsledovanejších reláciách aspoň po dve vysoko odborné dvojice jedného i druhého názorového spektra, nech rozoberú koronavírusovú ničivú silu, pripravovanú vakcináciu a všetko s nimi spojené priamo pred masami svojich poslucháčov a divákov.

Verejná mierová názorová „dráma“ by producentom informácií a architektom verejnej mienky určite priniesla z ich pohľadu nezanedbateľný efekt, čiže vysokú sledovanosť. A klientele užitočné zbrane proti korone (aj hoaxom). Tak prečo neskúsia aj tento smer? Kto pozná odpoveď?

Lebo jedna zo strán by musela priznať farbu, omyl, prípadne stupeň odbornosti? Pred kultivovanou verejnosťou by to ale nebolo žiadne faux pas. Lebo - ako mi z duše vraví košický infektológ prof. P. Jarčuška - ľudia nikdy nemajú na veci rovnaký pohľad a vedci už vôbec nie.

Takže - išlo by “len” o výsostne žiaducu aktuálnu osvetu. A nie práve ona nás posúva k pochopeniu a následnému optimálnemu správaniu (ktoré nielen dnes) tak naliehavo potrebujeme? Potvrdzujú to aj a nielen najnovšie pouličné dlažobnokockové politiky niektorých ľudových politikov.

Na zdravie, vážení priatelia, na zdravie aj našim pľúcam, trebárs nasledovným "frťanom":

Autora som sa nedopátral, nech mi láskavo prepáči, že mu bez jeho mena robím dobré meno. Keď sa prihlási, s radosťou ho sem dopíšem.