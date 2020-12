Matovič je extrémne pomstychtivý človek? "Matovič je o krok pred nami." I.

Tú prvú vetu v titulku ako oznamovaciu povedal podľa SME DOMOV minister Sulík. K autorovi tej druhej sa dočítate cez zhutnené spektrum súčasnej slovenskej reality, vnímanej mnou, ktorá je svedectvom o nás všetkých na tej istej

malej SK lodi v rozbúrenom Covidovom mori. Ktoré sa raz určite upokojí - našou zásluhou (to môže byť skôr, no aj neskoro...).

Hyperbolizmus a expresivizmus niektorých početných z nás ostatných: “…” “Mazák je darebák…” “Sudcovia sú tupci…” “Matovič je psychopat...“...” Neunúvajte sa domýšľaním ďalších pejoratív, nižšie je značná časť ich arzenálu. Sú oslnivou tvárou demokracie. Žiaľ. V každom inom predchádzajúcom zriadení a režime sa dehonestíva sotva objavovali tak smelo a početne ako v našom súčasnom. V minulosti každému zväzovala jazyk moc nad ním a vynútená alebo prirodzená úcta, rešpekt. V súčasnosti nad sebou vládneme sami a prínos je zjavný.

Osloveniami typu kretén, psychopat, korupčník, tupelo, sviňa, luza a inými aj tými najpikantnejšími klasickými z rodu tabuizovaných genitálií sa internet len tak hmýri. Je to zlé? Je to aj dobre. Tipujem takých sto až dvesto rokov a internetový turista si uvedomí, že miliardové rozmanitosti sa odzrkadľujú nielen v črtách našich tvári, postáv a charakterov, ale aj názorov. A pozvoľna začne nastávať doba mravná. Síce mohli by sme ju nastoliť oveľa skôr, ak by jej výchovnovzdelávací systém bol viac naklonený a na ňu cielenejšie zameraný.

Čo riešia titulky uvedeného zrna (prvá veta v titule článku) a podobný spôsob medializácie citlivých procesov? Nič? Nie. Priťahujú pozornosť klientely, predávajú. Preto sú prispôsobované zámeru! V konečnom dôsledku však podprahovo škodia. Ale účel svätí prostriedky, lebo väčšinový vkus je taký aký je - aj zásluhou umenia vychovávať, vzdelávať, tvoriť. Mnohé filmy, napr., sú nie na vypnutie, ale na rozbitie televízora; a predsa sú trhákmi, zarábajú. Toť zrkadlo dopytu, teda väčšinovej úrovne.

Je aj nie je zbytočné moralizovať, že by urážajúce expresívne vyjadrenia nemali mať miesto nielen v dobe podobnej našej, momentálne koronavírusovej, ale medzi kultivovanými ľuďmi vôbec. Slovenčina má predsa dosť kultivovaných slov na vyjadrenie každej emócie. A napokon - čo-to možno vytknúť každému. A nielen v politike. Avšak - ako stav zmeniť, aby sme sa mali vzájomne všetci radšej? Návrh poskytnem nižšie. Aj tým, čo už pochopili, že slušnosť sa v konečnom dôsledku vypláca skôr, viac a všade. Na toto by mala myslieť hlavne justícia, prokuratúra a polícia. Ony sú podstatné filtre i kompasy spoločenskej morálnosti, nielen preto, že sú vzormi na vysokej, ľahko sledovateľnej priečke spoločenskej pyramídy.

Expresívnosť je nabitá pušným prachom, vo verejnom priestore pôsobí výbušne ako generátor aj spúšťač potenciálnej odvety. A my Slováci azda chceme mať rozvadenú rodinu? Zdá sa, že niektoré média áno. Pochopiteľné motivické impulzy som už naznačil. V chaose sa musená produkcia a urovnávacie služby (napr. advokátske) predávajú lepšie než v atmosfére pokoja, vyváženosti. Nie preto je etika komunikácie vo výchove a vzdelávaní Popoluškou? A my plebs na to nie a nie prísť. Veselo vynadáme každému, kto vidí svet nie našimi očami. A rovnako veselo je vynadané aj nám. Skvelá rovnica hodná revolučnému sloganu Darujme si lásku.

Výbušných verbálnych mín je v internetovom interaktívnom priestore čím ďalej tým viac. Chcete byt v aktuálnom obraze, baviť sa s ohrnutým nosom? Čítajte diskusie zväčša anonymov pod expresívnymi článkami. Opakujem sa zámerne.

Pokračovanie do troch dni.