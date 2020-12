Líšky v Rozprávkove. Aby Kuciakovci, Kušírové, Lučanskí (a my všetci im podobní)...

Absolvent dvoch vysokých škôl z troch, pedagóg pôsobiaci aj v USA, novinár, riaditeľ školy, tréner, metodik, rozhodca, promotér, publicista, básnik, najnovšie aj rozprávkar ( Sex času s nulou , Emócie v celofáne , Adamovo rúcho, Gény Tálie, Líšky v Rozprávkove. Knihy sú dostupné v kníhkupectvách a na esofia@esofia.sk.), spoluautor knihy Samostatnosť a samosprávnosť školy (M. Beňo a kol.) a vydavateľ Zlodeja bozkov (G. Glovacký). Časť mojej tvorby bola preložená do ukrajinčiny a srbštiny. Som zakladateľ a majiteľ Víkendovej školy športu, Družináčika, športového klubu a spoločnosti ESOFIA, autor, investor, staviteľ a majiteľ športového areálu ESOFIA. S mojim tenisovým zverencom sme sa dostali do Knihy slovenských rekordov. Byť "in" záleží od individuálnych "chutí," tých je na svete najmenej sedem a pol miliárd... Všetky akceptujem, nie však scestné, ublížujúce. Podstatný je pre mňa smer k ľudskosti. Milujem Slovensko s jeho prírodou, vysadil som vyše 70 stromov. Moje dlhoročné spoločenské účinkovanie si všimlo londýnske Vydavateľstvo British Publishing House LTD - BRITISHPEDIA a zaradilo ma do svojej Encyklopédie Osobnosti Českej a Slovenskej republiky, čo si veľmi vážim, pretože nepracujem pred kamerou, a čo ma zároveň veľmi zaväzuje. Mojou doménou je duša, jej hmotné obydlie, výchova, vzdelávanie, kultúra, šport...

E-mail: esofia@esofia.sk Webstránka: www.esofia.sk