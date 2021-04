Otvorený list Spravodajskému portálu Global News

Dnes ráno po rozhlasových a internetových správach som ako vo väčšine iných dní len zošpúlil pery do tvaru Ronaldových úst, keď mu nevyjde futbalová akcia. Kde je chyba?! zarezonovalo vo mne a stále (už dlhodobo) rezonuje.

Lebo opäť - senzačnosti, pesimizmu viac než optimizmu, ceny rastú, nepodarky prevyšujú hodnotné úspechy...

Ešte spred Veľkej noci, keď som jednej chudobnej rodine zháňal mobilný telefón a televízor, aby jej 8 detí v jedno a pol izbovom byte mali akú-takú sviatočnú atmosféru, sa mi v duši rozlialo to isté rozčarovanie, sklamanie z doby, v akej žijeme. A v jednej energii ako v rovnakej pôde súčasne dozrelo rozhodnutie podeliť sa o emócie s niekým kompetentným a schopným odkryť korene biedy. Lebo toto, čo v ostatných dekádach pozorujem, včítane Covidovho vpádu, inak ako biedou nazvať je mi poriadne proti srsti. Je predsa letopočet 2021!!!

Náhoda je blbec, zvykne sa vravieť. No dnes nebola, konala ako na zákazku, prihrala mi Nezávislý spravodajský portál Global News. Doteraz nikdy v živote som naňho nenaďabil. Jeho úvod mi pripadá – vzhľadom na vyššie uvedené - ako šitý na mieru: „Radi objektívne spracujeme akúkoľvek tému, ktorá má podľa Vás v médiách málo priestoru.“ Objektívne ma zaujalo.

Tak dobrý deň, Global News, dobrý deň každý čestný človek. Opäť raz píšem jedným ťahom, priamo z duše, bez strategických štylistických a sémantických motívov, avšak motivovaní Vašim avízom, vážený Global News, že objektívne spracujete každú tému, ktorá má - podľa (v danom prípade) mňa - nedostatočné mediálne spracovanie. Je to celosvetová hektika a napriek tomu chudoba množstva ľudí, na Slovensku a v celom globálnom svete.

Ak by doba bola ospalá, pomalá, neproduktívna, ani by som sa tej šedej biede nečudoval, ale všedné dni nám do oči špliechajú priam opak. Mám okrem toho pocit, že prinajmenšom 90 % ľudí okolo mňa denne doslova a do písmena kmitá, ale nik z nich nie je milionárom... Ako je to možné?!

Pred a tesne po zmene zriadenia u nás sa architekti nášho lepšieho bytia, v podstate lepších zajtrajškov, ako dlho po 89 roku ironizovali vízie socializmu, dušovali, že bude všetko lepšie, že trh všetko vyrieši. No dnes, 31 rokov po zmene kurzu denné spravodajstvá médií ilustrujú situácie inakšie. Doba je chaotická, bláznivá, hrozba chudoby straší oveľa viac rodín ako v socializme, deti sa nevzdelávajú, o výchove už mnoho rokov ani nemožno hovoriť, zato pribúdajú technológie a techniky, ubúdajú živočíšne druhy, a ako v jednom hite spieva Peter Cmorík, vidíme len čísla, nie ľudí..., mnoho životne dôležitých národohospodárskych tém je rýchlo sa točiacim kolotočom ministrov zanedbávaných - viď posledné rozumné divadelné politické zmeny - zdravotníctvo je stále v dezolátnejšom stave, pred nedávnom som sa dozvedel, že pacient si musí do nemocnice doniesť príbor a toaletný papier, podľa mňa hanba hanbúca, zažil som kedysi na univerzite Wilhelma Piecka v Rostocku zdravotníctvo NDR, čo vám mám hovoriť, hotelová úroveň, zopakujem - vymierajú nám živočíšne druhy, nezvládame odvrátiteľné úmrtia, svet má množstvo bezdomovcov...

Vidím to pesimisticky? Tak mi, prosím, vysvetlíte, ako je možné, že dnes máme na Slovensku 900 000 ľudí pod hranicou chudoby? Deväťstotisíc z 5,5 milióna!!! Nie je to hanba pre všetky naše vlády, čo sme doteraz mali? A tak ja, ako aj každý z Vás, čo tieto riadky čítate, z 12-ich mesiacov vyše pol roka robíme na štát... A množstvo detí nemá prístup k technike potrebnej na vzdelávanie. Pritom relatívne len nedávno – pred 31 rokmi bolo vzdelanie úplne zadarmo, zdravotníctvo tiež. Skúste to niekto vyvrátiť. Do nemocníc si musíme nosiť toaletný papier a príbor. Nepokračujem, dvíha sa mi tlak. To naozaj žijeme v 21. storočí? V treťom tisícročí? Nežijeme v omyle?

Nuž, tieto otázky si, podľa mňa, žiadajú hĺbkovú analýzu, vážený Global News. Vopred za ňu ďakujem.

Zdvorilo žiadam každého diskutujúceho o slušnosť. A úprimne sa teším na argumenty oponentov, hlavne tých, čo zvyknú múdro vravieť – „za komunizmu“. Lebo ten tu nikdy nebol. Už som kdesi uviedol, že ak by bol, netreba svetu žiadne revolúcie.